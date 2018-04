La domenica della maratona: Roma sfida Milano, Parigi e Rotterdam

di Francesca Monzone

Domani Roma, Milano, Parigi e Rotterdam scenderanno in strada e si sfideranno per conquistare lo scettro della maratona più veloce, più colorata e con più iscritti. Sarà una sfida unica, iniziata già da diversi mesi, quando ognuna di queste città ha messo il suo vestito più bello, quello più seducente, per convincere atleti di ogni parte del mondo ad iscriversi al proprio evento, piuttosto che ad un altro. Saranno i numeri a decidere tutto, con il cronometro che sceglierà il podio più veloce e la quantità di pettorali venduti decreterà la maratona con più persone e di conseguenza quella che ha incassato di più.



La maratona di Roma, giunta alla sua 24ª edizione, farà da padrona in Italia con i suoi 14000 mila iscritti provenienti da 131 nazioni, più 80000 appassionati per la corsa non competitiva di 5 chilometri. Milano invece ha deciso di non far sapere quanti atleti hanno preferito il suo percorso, e i numeri potrebbero cambiare rispetto ai 5302 runners dello scorso anno. Riguardo questo derby tutto italiano Milano lo scorso anno è stata la maratona più veloce d’Italia con il tempo di 2:07’13” siglato dal keniano Edwin Koech.



I numeri di Parigi e Rotterdam sono diversi e nonostante la paura attentati per la Capitale francese, gli iscritti si aggirano intorno ai 55000, mentre la corsa olandese, scelta da molti per il suo tracciato veloce, lo scorso anno ha visto tagliare il traguardo a oltre 13 mila persone. Parigi tra le quattro è la corsa con il tempo migliore, fatto segnare nel 2014 dal keniano Kenenisa Bekele, che fermò il cronometro sul tempo di 2h04:05, a seguire Rotterdam con 2h04:27 del keniano Duncan Kibet nel 2009, terza Milano, seguita da Roma il cui miglior tempo di sempre è stato scritto dal keniano Kiptoo Kolum nel 2009 con 2h07:18. Per quanto riguarda le donne il miglior risultato appartiene alla etiope Tiki Gelana che a Rotterdam tagliò il traguardo nel 2012 con il tempo di 2h18:58.



Sono quattro maratone importanti e ognuna di loro ha caratteristiche diverse. Quest’anno Milano potrà contare sui migliori atleti italiani, che correranno nel capoluogo lombardo per cercare di conquistare un pass per i prossimi Campionati Europei. Roma invece come sempre ha incentrato il suo successo su un tracciato unico, fatto di storia e opere artistiche invidiate da tutto il mondo.

