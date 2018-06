Doping, la Movistar sospende Roson per anomalie nel passaporto biologico

di Francesca Monzone

Alla vigilia del Tour de France mentre la vicenda relativa al Salbutamolo di Froome non è stata ancora chiarita, la Movistar sospende il suo corridore Jaime Roson per valori anomali nel passaporto biologico. La notizia è stata ufficializzata dalla UCI, la federazione internazionale, ieri sera e il team spagnolo dove corrono anche Quintana, Valverde e Landa, ha sospeso in via cautelativa i rapporti lavorativi con il corridore.

Nel comunicato diffuso dalla Movistar, si legge che la UCI ha riscontrato valori anomali nel sangue del corridore e quindi non la presenza di sostanze dopanti, ma che questo vuol dire comunque che probabilmente è stato fatto uso di sostanze illecite non rintracciabili. I fatti risalirebbero al 2017 quando lo scalatore di Zamora correva con la Caja Rural. Roson si era messo in luce lo scorso anno con buoni risultati e vista la giovane età e le doti di scalatore, la Movistar aveva deciso di ingaggiarlo per la stagione 2018.

Il team di Eusebio Enzué nella sua nota, ha sottolineato che il corridore da quando è entrato nella squadra ha sempre avuto un comportamento corretto e che per questo collaboreranno per far luce su questa vicenda. In oltre viene precisato che la scelta di sospendere il corridore è stata fatta dalla squadra, che sostiene da sempre la lotta al doping, poiché i valori anomali, di un documento importante come il passaporto biologico, sono un fatto grave che deve essere chiarito il prima possibile.

