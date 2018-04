Doping trovato positivo il francese Di Gregorio alla Parigi-Nizza

di Francesca Monzone



Un nuovo di caso di doping ha colpito il ciclismo, il francese Remy Di Gregorio della Delko-Marseille Provence-Ktm è stato provvisoriamente sospeso, per utilizzo di Epo.

Di Gregorio è stato trovato non negativo ad un controllo effettuato alla Parigi-Nizza lo scorso marzo e con precisione nelle sue urine è stato trovato l’Aranesp, una versione ricombinante dell'EPO umano. La federazione internazionale in una nota, ha fatto sapere che le analisi a sorpresa sono state effettuate dall’intelligence francese insieme alla CADF, l’agenzia antidoping e l’agenzia francese per la salute pubblica.

La squadra ha dichiarato di essere sotto shock e profondamente ferita per questa notizia, perché il team ha un’etica che rispettano e seguono da vent’anni e che il corridore è stato sospeso in attesa delle contranalisi.

Di Gregorio, corre con la Delko Marsiglia dal 2014, ed era stato precedentemente coinvolto in una indagine antidoping nel 2012, quando venne perquisito il suo hotel dove si trovava con la sua squadra la Cofidis. Le autorità all’epoca avevano sequestrato varie sostanze dalla sua stanza, che furono però dichiarate legittime, poiché erano integratori. Il trentaduenne francese aveva inizialmente annunciato il ritiro nel 2017, ma poi ha deciso di correre di nuovo con la Delko Marseille Provence.

Nel 2018 aveva avuto un discreto successo con una vittoria nella Etoile de Besseges, una vittoria di tappa nel Tour la Provence, ed era arrivato terzo nella terza tappa di Parigi-Nizza dietro al connazionale Jonathan Hivert e Luis Leon Sanchez.

