Equitazione, campioni e giovani promesse a Pisa a San Rossore

Il Toscana Endurance Lifestyle, in programma dal 24 al 27 luglio, firma a Pisa la sua quarta edizione e, con l’occasione, conferma, per il terzo anno consecutivo, un evento sportivo di grande spessore: l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, con due gare in programma, una su 120 e l’altra su 81 chilometri. La manifestazione, dopo aver generato, lo scorso anno, un valore di 14,8 milioni di euro, un indotto pari a 29.230 pernottamenti in strutture ricettive, l’ospitalità di 529 cavalli e di 54 nazionalità rappresentate, si prepara ad accogliere i partecipanti, provenienti da tutto il mondo, riservando loro un budget, fra benefits e facilities, pari a un milione di euro.



Il vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, conferma il suo amore per i cavalli affidandolo all’organizzazione italiana, in particolare al perugino Gianluca Laliscia, per quella che si può definire la “sorella” dell’esclusivo evento in programma in Inghilterra, a Euston Park, dal 16 al 19 agosto. A sottolineare questo legame con il nostro paese è intervenuta, nella denominazione della manifestazione, la parola “Italy”: azione che ribadisce l’importanza dell’ippodromo di San Rossore e del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, per promuovere in maniera efficace e duratura le relazioni internazionali fra Italia, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti.



In programma anche i FEI Meydan European Championships for Young Riders & Juniors, rassegna continentale nella quale si sfideranno, sulla distanza di 120 chilometri, i migliori giovani cavalieri del vecchio continente. Anteprima, quest’ultima, di due importanti appuntamenti sportivi assegnati a San Rossore nel 2019 e nel 2020: rispettivamente, i Mondiali giovanili e giovani cavalli; e i Mondiali seniores. Comune denominatore, la disciplina dell’endurance, la seconda più praticata nel mondo, dopo il salto ostacoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA