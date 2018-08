Europei, la vigilia di Elena Vallortigara: «Sono serena e consapevole»

di Redazione Sport

«Questa stagione è stata sorprendente, da un lato, e aspettata, dall'altro. Sono molto sicura delle mie possibilità». È fiduciosa Elena Vallortigara, attesa domani alla qualificazione dell'alto nei Campionati Europei di Berlino, dopo il 2,02 di Londra. «L'ultima gara di Londra è stato il riassunto di tutte le gare fatte dal 25 aprile e mi ha dato ancora sicurezza in più - ha aggiunto l'azzurra - Dall'1,94 di Siena ho assunto una consapevolezza incredibile e non mi fa paura pensare di saltare più di quanto abbia già saltato. Sono molto serena, so quali sono le mie capacità attuali fisiche e mentali. Mi sento a mio agio». Anche Gianmarco Tamberi, in gara giovedì nell'alto, si avvicina alla gara con buone sensazioni: «Sto sempre meglio, fortunatamente. Avevo iniziato la stagione estiva con tanti problemi tecnici su cui siamo riusciti a lavorare. A Montecarlo mi sono sbloccato (2.27, ndr), è stata forse la gara più emozionante della mia vita. La caviglia nell'ultimo mese ha avuto progressi che neanche mi aspettavo». «È uno stimolo sapere che tutte le posizioni del podio sono aperte. Il favorito è il tedesco Przybylko - la previsione di Tamberi - sa tirare fuori gli attributi quando serve e gareggia in casa, ha fatto un 2,31 molto alto. Non è un favorito di quelli imbattibili. Io parto un pò dietro, ma credo di valere qualcosa in più di quello che ho saltato in stagione».

