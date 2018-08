Europei su Pista, nell’Omnium c’è il bronzo di Letizia Paternoster

di Francesca Monzone

Letizia Paternoster non tradisce le aspettative, è sua la medaglia di bronzo nella prova dell’omnium agli Europei di pista a Glasgow in Scozia. La ragazza di Cles al suo primo anno tra le elite, è andata fortissimo e nonostante il suo fisico non ancora maturo, rispetto alle sue avversarie, ha dimostrato di avere potenza nelle gambe e grande tattica. La corsa è stata dominata da due fuori classe di questa specialità: l’olandese Wild, che detiene anche il titolo mondiale e la britannica Archibald; partite come favorite per la medaglia più preziosa. Queste due atlete hanno dimostrato di avere un’altra marcia rispetto alle avversarie e nell’ultima prova, la corsa a punti, hanno doppiato le altre conquistando ulteriori punti. La Paternoster è stata l’unica che è riuscita a tener testa alle due avversarie, più forti fisicamente e più esperte di lei e nell’ultima prova, la quarta, è riuscita a conquistare quei punti negli sprint che l’hanno portata sul terzo gradino del podio continentale. La gara si è conclusa con l’oro andato alla Wild con 156 punti, seguita dalla Archibald a 154 e la Paternoster a 111.

La giovane trentina che ha vinto già tantissime medaglie nella pista sia a livello mondiale che europeo, domani la rivedremo nella Madison insieme alla Confalonieri, con la quale in questo 2018 ha conquistato la medaglia di bronzo al mondiale.

«Sono troppo felice questo è il mio primo anno e il mio primo omnium tra le grandi - ha dichiarato la ragazza dopo il traguardo - Pensavo di pagare tanto il salto di categoria tra le grandi e invece ho preso il bronzo. Qualche mese fa se pensavo a questo appuntamento, mi sarei accontentata di un buon risultato e non pensavo al podio. Amo questa disciplina e faccio quello che mi rende felice. Ringrazio il mio allenatore Stefano che mi ha portato in pista da quando ero piccola e tutta la nazionale. Ora penso al mondiale under23 e il prossimo inverno farò le prove di Coppa del Mondo per qualificarmi per le Olimpiadi che sono il mio grande sogno».

