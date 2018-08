Europei, Gabrielleschi argento nella 10 km di fondo

di Piero Mei

GLASGOW Giulia si veste d’argento nel lago scuro e freddo: 16 gradi e mezzo la temperatura nell’acqua di superficie, ma appena più giù scende di molto e c’è il rischio che le correnti la portino ai nuotatori. Giulia Gabrielleschi prende l’argento nella scia della straordinaria olandese Sharon Van Rouwendal, sempre più mastino e già ieri vincitrice della 5 chilometri. Oggi si disputava la 10, unica gara olimpica del fondo, e dunque già con vista su Tokyo, seppure da lontano.



Quando l’olandese allenata da Lucas (del quale copia la chioma di stoppa) ha sferrato l’attacco, Giulia l’ha tallonata ed è stata la sola capace di sostenere il ritmo che la Van Rouwendaal costruisce attraverso sedute di allenamento terrificanti. Giulia si allena, quando non è in raduno azzurro, in una piscina da 25 metri a Pistoia. Per fare 10 chilometri occorrono 400 vasche, la fatica è già contarle.



GIULIA CRIMINOLOGA



E’ una grande speranza del fondo d’Italia, quello dei cultori della fatica: ha 21 anni e studia sociologia criminale. I primi “criminali”, detto come elogio, da acciuffare sono proprio Luca e Sharon: alla Gabrielleschi prima o poi la coppia non sfuggirà.



“Sono fiera di me stessa, per come ho lavorato sul fisico e sulla mente, in vasca e su me stessa: sono brava a tenere la scia e ce l’ho fatta”. Il poliziotto Giulia dice anche che la muta, obbligatoria a queste temperature, non l’ha infastidita più di tanto. Oggi è stata utilizzata qualche protezione in più per evitare le ferite da sfregamento. Alla premiazione continuava a dichiararsi felice, sotto lo sguardo della mamma e del fratello Andrea, più piccolo e tennista.



DELUSE LE ALTRE



Rachele Bruni è stata quarta: “Mi brucia un po’” dice, perché il quarto posto è il peggiore psicologicamente. Lei è argento olimpico, dietro l’oro Van Rouwendaal. “E’ stata una gara diversa da quelle senza muta, tirata, ma in fondo è solo una gara di passaggio, verranno i mondiali e poi chissà”.



Arianna Bridi, che s’allena al freddo del lago di Caldonazzo, è più delusa di tutte: è nona. “La muta dà proprio fastidio: peccato perché la stagione fin qui era stata bella”.



La Van Rouwendaal ha vinto in un’ora 54:45.7, la Gabrielleschi ha toccato la piastra 7,3 secondi dopo e poi, dietro l’altra olandese, Esmee Vermeulen, per la Bruni c’è stato il tempo di un’ora 55:40.6, per la Bridi un’ora 57:27.1.

