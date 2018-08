Europei, l'Italia conquista l'oro sulla pista di Glasgow, argento per le donne

di Francesca Monzone

Un oro e un argento nel giorno dell’esordio. Le prime medaglie ai campionati Europei di pista a Glasgow sono arrivate dal quartetto azzurro con il successo maschile e il secondo posto delle ragazze. Questi campionati segnano il ritorno dell’olimpionico Elia Viviani: il capitano ha spinto i compagni verso il successo. Con il veneto in pista c’erano Francesco Lamon, Filippo Ganna e Michele Scartezzini, quest’ultimo inserito dal cittì Villa al posto di Bertazzo.

Nelle qualificazioni di giovedì gli azzurri avevano realizzato il miglior tempo e poi nella semifinale, difficile, disputata ieri con la Gran Bretagna che era favorita, il quartetto non ha lasciato scampo ai britannici e ancora una volta ha segnato il miglior tempo. In finale dopo il primo chilometro l’Italia è andata subito in vantaggio sulla Svizzera che ai 3000 era staccata di 2”57. Allora è stato facile per i ragazzi di Marco Villa correre gli ultimi mille metri, con gli avversari sempre più lontani. Tempo finale per l’Italia di 3’55”401, risultato che è il frutto della riapertura del Vigorelli a Milano.

Nella prova femminile le ragazze di Salvoldi, seconde, sono state bravissime e, soprattutto, giovanissime e questo fa ben sperare per i prossimi appuntamenti. Il cittì ha fatto scendere in pista Letizia Parternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Silvia Valsecchi, protagoniste nel velodromo scozzese con una lotta fino alla fine per la medaglia più preziosa. Il compito di lanciare il quartetto era sulle spalle della Paternoster che a soli 19 anni può vantare 13 ori tra europei e mondiali di pista oltre a brillanti risultati su strada. Dopo i primi 1000 metri il vantaggio britannico era di appena 3 centesimi, con le azzurre che si sono difese e hanno attaccato. Al passaggio dei 2000 metri il vantaggio delle padrone di casa è salito a mezzo secondo che poi è diventato un secondo e mezzo ai 3000. L’ultimo chilometro è stato a vantaggio delle avversarie: le nostre hanno perso potenza.

La serata si è conclusa con la prova dello scratch. L’Italia si è fermata ai piedi del podio sia con Viviani che con la Barbieri nella prova femminile.

Oggi ci sono le prove dell’omnium con il campione olimpico Viviani, quindi la finale del chilometri da fermo e l’inseguimento individuale con Ganna.

