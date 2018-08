Europei, Codia oro nei 100 m farfalla

Andrea Vergani ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 stile libero agli Europei di nuoto di Berlino. L'azzurro si è piazzato terzo in 21«68. L'oro è andato al britannico Benjamin Proud in 21»34, argento al greco Kristian Gkolomev (21«44).



Show di Piero Codia agli Europei di nuoto di Glasgow. Nell'ultimo giorno di gare l'azzurro è andato a prendersi l'oro nei 100 farfalla con il tempo di 50«64, davanti al francese Mehdy Metella argento in 51»24 e al britannico James Guy (51«42).

