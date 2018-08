Europei nuoto, bis d'oro per Simona Quadarella nei 1500 stile. Zofkova bronzo nei 100 dorso

Bis d'oro per Simona Quadarella agli Europei di nuoto in corso a Glasgow. L'azzurra ha vinto anche il titolo nei 1500 stile, chiudendo in 15'51«61.La 19enne romana si impone con il tempo di 15'51«61 davanti alla tedesca Sarah Koehler (15'57»85) e all'ungherese Ajna Kesely (16'03«22).



«Ho lavorato tanto quest'anno per ottenere questi risultati. Mi sono guadagnato tutto e penso di essermelo meritato». Simona Quadarella non nasconde l'emozione dopo la doppietta d'oro agli Europei di nuoto in corso a Glasgow. «Il tempo è ottimo ma potevo abbassarlo ancora di più - dice la 19enne romana-: forse ho accusato alla fine la fatica e la tensione accumulata nelle ultime settimane. È un onore prendere lo scettro di Alessia Filippi, l'atleta che ho seguito di più e a cui ho chiesto più autografi al Sette Colli quando ero bambina: essere paragonata a lei mi inorgoglisce». La neo campionessa degli 800 e 1500 sl ha nuotato la distanza più lunga in vasca in 15'51«61 la migliore prestazione in tessuto, seconda italiana all time.

E dopo l'oro di Simona Quadarella nei 1500 stile è arrivata la medaglia di bronzo di Carlotta Zofkova nei 100 dorso con il tempo di 59«61. L'oro è andato alla russa Anastasiia Fesikova (59»19), argento per la britannica Georgia Davies (59«36). Quinto posto per l'altra azzurra in gara, Margherita Panziera (59»71).

