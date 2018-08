Europei nuoto, Quadarella in finale nei 1500 stile libero

di Piero Mei

GLASGOW Simona Quadarella si qualifica con un agevole 16:05.83 per la finale dei 1500 che si svolgerà domanipomeriggio agli Europei di nuoto a Glasgow. Vuole anche quest’oro dopo quello degli 800. E poi nuoterà anche i 400. Sta bene e non si fa mancare nulla.



Contemporaneamente, nella vasca accanto, si allena e cerca di recuperare il miglior se stesso Gregorio Paltrinieri, che domattina dovrebbe scendere in gara nelle batterie degli 800. Se lo farà, arrabbiato com’è per la sfortuna che lo ha privato della possibilità di vincere ancora i 1500 (l’enterite della vigilia e poi il bronzo di ieri) potrà “vendicarsi”.



Le batterie della mattina sono iniziate con in acqua quelli che avevano contribuito con il bicchiere della staffa alla sbornia di medaglie azzurre di domenica, i ragazzi della 4x200 stile libero. Adrenalina alle stelle, notte insonne specie per i debuttanti, mentre è stata più soft la gestione del lieto evento di Filippo Megli che infatti è l’unico che ha superato la prima barreira: 1:48.15, “nel pomeriggio si dovrà far meglio”. Restano fuori Matteo Caimpi, Mattia Zuin e Stefano Di Cola. E’ quarto e avanza il britannico James Guy, quello che con la sua rinuncia alla finale della farfalla di ieri ha consentito il ripescaggio di bronzo di Federico Burdisso.



Poi vanno avanti le ragazze della rana lunga, i 200 metri, Francesca Fangio e Anna Pirovano, classe 2000, come i ragazzi della farfalla corta, il giovane Vergani (“acqua fredda, oggi pomeriggio bisognerà fare meglio) e Piero Codia che mettono al terzo posto italiano, e dunque fuori, Matteo Rivolta.



Bella la prova delle dorsiste sui 100: particolarmente soddisfatta Margherita Panziera che con il suo 59.86 va a 6 centesimi dal suo record italiano e questo pomeriggio si potrebbe fare. “Abbiamo dovuto impegnarci molto, eravamo in tre e quindi una andava fuori”. Questa sorte è toccata a Silvia Scalia, mentre l’altra promossa è Carlotta Zofkova, che sta particolarmente applicandosi al miglioramento della subacquea.



Prima della Quadarella, batteria di qualificazione per la staffetta 4x100 mista mista, quella che mescola quattro stili e due sessi. L’Italia è passata con il quinto tempo e una formazione che prevedeva il dorsista Restivo, la ranista Castiglioni, la farfalla Di Liddo e il finisseur a stile libero Luca Dotto. La Gran Bretagna, poi quarta, ha schierato perfino Adam Peaty. E’ stato spettacolare vedere il gran recupero di Luca Dotto beato tra le donne contro l’olandese Kromowidjojo fra le altre. C’era un ungherese, ma poi i magiari sono stati squalificati. E l’attrazione di questa gara sta nel fatto che nel mischione non si capisce quasi niente fino alla fine… E’ lo sport spettacolo, bellezza.

