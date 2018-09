Europei paralimpici, Bebe Vio conquista l'oro

di Redazione Sport

Tris azzurro nella seconda giornata di gara agli Europei di scherma paralimpica Terni2018. Dopo le due medaglie conquistate nella giornata d'esordio, dalle pedane ternane sono giunti l'oro di Beatrice «Bebe» Vio nel fioretto femminile, categoria B, l'argento di Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria A ed il bronzo di Edoardo Giordan nella sciabola femminile, categoria B. L'oro arriva grazie a Bebe Vio che dopo Strasburgo2014 e Casale Monferrato2016 inanella il terzo successo continentale di fila. La finale contro la russa Irina Mishurova è stata a senso unico, con la paralimpionica azzurra che ha siglato un 15-1. «Una gran bella emozione perchè gareggiare in casa è tutta un'altra storia - ha dichiarato l'azzurra -. Sto provando nuove cose dal punto di vista tecnico e sono contenta perché il lavoro si vede. Ho faticato in semifinale contro la bielorussa, poi in finale mi sono gasata anche grazie al pubblico di Terni. Ma adesso si pensa alla gara a squadre!». Nella gara di fioretto femminile, categoria A, Mogos mette in bacheca la prima medaglia individuale della sua carriera. La fiorettista torinese esce tra gli applausi dopo la finale contro l'ungherese Eva Hajmasi, che conquista il titolo grazie al 15-13 frutto soprattutto di ben 7 cartellini rossi subìti dall'azzurra. Nella sciabola maschile categoria A, invece, Edoardo Giordan conquista il bronzo. Anche per l'atleta romano si tratta della prima medaglia individuale in una competizione continentale. A fermare la sua avanzata è stato l'ungherese Richard Osvath che ha sconfitto l'azzurro in semifinale per 15-8.

