Europei di scherma, Italia d'argento con la squadra maschile di fioretto

Ancora una medaglia, la quinta, per l'Italia agli Europei di scherma di Novi Sad. Nella giornata che ha segnato l'inizio delle prove a squadre, gli azzurri hanno conquistato l'argento nel fioretto maschile. Gli azzurri migliorano il terzo posto dello scorso anno a Tbilisi, ma si arrendono in finale alla Russia con il punteggio di 45-38.



L'ultimo assalto della gara vede gli azzurri comandare nella prima parte, prima di subire una lenta rimonta da parte degli avversari che si conclude sul 45-38 finale che porta i russi sul gradino più alto e l'Italia in seconda piazza.

Daniele Garozzo e Giorgio Avola, reduci rispettivamente dall'argento e dal bronzo individuale, assieme ad Andrea Cassarà ed Alessio Foconi, dopo aver sconfitto ai quarti la Gran Bretagna per 45-27, erano giunti in finale superando in semifinale la Polonia col punteggio di 45-30.



Nella sciabola femminile, invece, il quartetto azzurro composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio si ferma ai piedi del podio. Le azzurre sono state infatti sconfitte 45-44 dalla Francia nell'assalto valido per il bronzo. La squadra italiana, testa di serie numero 1, dopo il successo per 45-41 ai quarti di finale contro la Polonia, era stata fermata in semifinale dall'Ucraina della plurititolata Olga Kharlan col punteggio di 45-42.

