Europei nuoto, nel sincro Cerruti bronzo nel solo tecnico

di Piero Mei

GLASGOW Un altro bronzo per il marinaio Linda Cerruti: la sincronette azzurra va al ritmo di una medaglia al giorno (oggi concorre per due) e si aggiudica il terzo posto anche nel solo tecnico che si è disputato stamattina a Glasgow, Europei di nuoto.



Linda ha presentato un esercizio nuovo sulla musica “The double life Veronique” di Zbigniew Preisner, scritta per il film di Kieslowsk che la coreografia del direttore tecnico del settore, Patrizia Giallombardo, ha voluto difficile. Linda ha aderito al progetto e ne è scaturita la performance da podio.



Podio che anche in questo caso, vede sl gradino più alto la russa Kolenishcenko e sul secondo l’ucraina Yakhno, secondo una graduatoria di nazionalità ormai cristallizzata in questa disciplina. Il piccolo sommovimento di classifica è semmai al quarto posto che a ala greca Platanioti davanti alla spagnola Jimeno Martinez: il settore iberico è in ribasso anche fra i giudici.



Per Linda 90.1778 punti, per la russa 93.4816, per l’ucraina 91.3517: non sembrano più così lontane, anche se risalire di decimali nel sincro è assai difficile. Ma il marinaio Linda (24enne savonese, è arruolata in Marina) ritiene il risultato “gratificante”, e la voglia di fare sempre meglio c’è sempre.

