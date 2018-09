Fondo, Paltrinieri terzo nella 10 km in Cina

di Redazione Sport

Gregorio Paltrinieri sale sul podio nella 10 km in Cina e conferma i progressi nelle acque libere. Dopo il quinto posto nella gara d'apertura lo scorso marzo a Doha, il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero si è piazzato terzo nella penultima tappa delle Marathon Swin Fina nelle acque del lago artificiale di Qiandao, a Chun'An. L'azzurro ha chiuso la prova in 1h56'35«3, battuto al fotofinish dall'inglese Jack Burnell (1h56'34»8) e dal tedesco Rob Frederick Muffells (1h56'34«9). Alle sue spalle il campione olimpico, mondiale ed europeo della specialità Ferry Weerteman, giunto quarto in 1h56'36»8.

