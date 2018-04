Freccia Vallone, Alaphilippe trionfa sul muro di Huy

di Francesca Monzone

La Freccia Vallone è di Julian Alaphilippe. Il francese della Quick Step Floors ha conquistato questa classica sul muro di Huy interrompendo il monopolio di Alejandro Valverde della Movistar che si è dovuto accontentare del secondo posto. Terzo, il belga Jelle Vanendert della Lotto-Soudal seguito da Roman Kreuziger. Vincenzo Nibali (Bahrein Merida) si è reso protagonista di una bellissima azione ma alle pendici della salita finale è stato ripreso dal gruppo.



Per Alaphilippe oggi è stato il giorno della rivincita su Valverde che lo aveva battuto per due volte in questa corsa, nel 2015 e nel 2016, con il francese che si era dovuto accontentare del secondo posto. Lo scorso anno a causa di un infortunio non aveva preso parte alla Freccia e quest’anno si è presentata finalmente l’occasione per pareggiare il conto. Alaphilippe è considerato uno dei corridori transalpini più forti e in carriera ha già dimostrato di ottenere risultati importanti come un secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi e al Lombardia e il terzo posto lo scorso anno alla Milano Sanremo.



La corsa è entrata nel vivo quando al traguardo mancavano 60 chilometri. Haig, Nibali, Kangert, Schachmann e i due fuggitivi di giornata, Benedetti e Roux. I sei fuggitivi sono riusciti a portare avanti l’azione fino ai piedi della salita di Huy quando nel gruppo Il ritmo è aumentato con in testa Kwiatkowski della Sky e Landa della Movistar. Negli ultimi 500 metri Schachmann è stato l’ultimo uomo ad essere ripreso, mentre davanti c’erano gli uomini Quick Step Floors, con Valverde e Vanendert che cercavo di prendere la posizione migliore per il finale.

Gli ultimi 200 metri sono stati decisivi. Alaphilippe ha dimostrato la sua superiorità e Alejandro Valverde, capace di una grandissima rimonta che però non gli ha consentito di tagliare per primo il traguardo.

Domenica si correrà la Liegi-Bastogne-Liegi, la decana, la più antica delle classiche del Nord e che chiuderà questa prima parte di stagione.



Tornerà Vincenzo Nibali che tanto ama questa corsa, che sfiderà Valverde vincitore lo scorso anno con Kwiatkowski e Poels.



