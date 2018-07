Froome assolto: potrà correre il Tour de France. Il corridore: «Sono sollevato»

Chris Froome è stato assolto dal tribunale antidoping dell’Uci e potà correre il Tour de France. Secondo la federazione mondiale di ciclismo non ha commesso alcuna violazione delle norme antidoping. E' stata la Wada (agenzia mondiale antidoping) a riconoscere che sulla base delle perizie scientifiche e del contraddittorio Froome non deve essere sanzionato. Nessuna squalifica quindi per il campione inglese per un livello anomalo di salbutamolo rilevato nella scorsa Vuelta. L'Union Cycliste Internationale (UCI) ha confermato «che il procedimento antidoping che ha coinvolto Christopher Froome è stato chiuso».



«Grato e sollevato di poter finalmente mettermi alle spalle questo capitolo. Sono stati 9 mesi emotivamente intensi. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto e che mi hanno creduto in me». Così Chris Froome conferma via Twitter l'archiviazione del caso salbutamolo che poteva portare a una squalifica per doping.

Grateful and relieved to finally put this chapter behind me, it has been an emotional 9 months. Thank you to all of those who have supported and believed in me throughout. pic.twitter.com/OGzsg83Gjj