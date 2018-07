Froome strattonato e fatto cadere da un gendarme: scambiato per un tifoso

Disavventura per Chris Froome al termine della tappa odierna del Tour de France: il ciclista britannico mentre scendeva con un addetto alla sicurezza del Team Sky dal Col du Portet per raggiungere il bus della squadra, è stato strattonato e scaraventato a terra da un poliziotto che lo aveva scambiato per un tifoso. La scena è stata postata sui social e si vede Froome che protesta con il poliziotto.



https://twitter.com/albertsecall/status/1022164075080560640

