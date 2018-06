Gardagolf, Olesen vince la 75/a edizione beffando Molinari

Thorbjorn Olesen vince la 75/a edizione dell'Open d'Italia, secondo torneo stagionale delle Rolex Series European Tour, beffando Francesco Molinari al termine di una sfida decisa al fotofinish. Il danese ha chiuso il torneo in 262 (65 68 65 64, -22), con un colpo di vantaggio sull'azzurro (2/o a -21). Conquistando così la 5/a vittoria (in 193 apparizioni) sul massimo circuito continentale. Al Gardagolf di Soiano del Lago. Molinari è costretto rimandare la tripletta dopo i successi 2006 e 2016.



«Olesen ha meritato la vittoria. Anche oggi, così come ieri, ha giocato benissimo. Non potevo fare di più e onestamente non posso lamentarmi. Ci ho provato, ma non è bastato. Il putt imbucato alla 18 me lo ricorderò per tutta la vita». Queste le dichiarazioni di Francesco Molinari al termine della 75/a edizione dell'Open d'Italia vinta al Gardagolf dal danese Thorbiorn Olesen. L'azzurro ha chiuso al 2/o posto, davanti al britannico Lee Slattery (3/o), dopo un finale bellissimo.



«È stata una vittoria fantastica, la prima in carriera per quel che riguarda le Rolex Series. È arrivata nel momento giusto. Credo di essere cresciuto molto negli ultimi anni. Voglio fare i complimenti a Francesco Molinari, un ottimo avversario che mi ha messo molta pressione. Il mio caddie durante l'incontro mi ha detto del suo bogey alla 17 e a quel punto ho pensato solo a caricarmi per vincere il torneo. Ora mi godo il successo e punto a qualificarmi per gli U.S. Open«. Queste le dichiarazioni del danese Thorbjorn Olesen, vincitore al Gardagolf della 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf.

