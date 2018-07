Fernando Torres riparte dal Giappone: firma con il â€‹Sagan Tosu

Dopo Andres Iniesta un'altra stella del calcio spagnolo sceglie il Giappone. L'ex Atletico Madrid Fernando Torres ha firmato un contratto con il Sagan Tosu. «Ho ricevuto delle proposte da club in giro per il mondo ma la mia scelta è ricaduta sul Sagan Tosu», ha spiegato l'attaccante 34enne che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Liverpool, Chelsea e Milan.

