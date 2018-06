Giochi del Mediterraneo, l'Italia è d'oro nella ginnastica artistica

di Redazione Sport

Trionfo per le azzurre a Tarragona: l'Italia ha conquistato l'oro nella ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo in Spagna. Ieri sera la squadra donne, composta da Giada Grisetti, Caterina Cereghetti, Francesca Linari, Lara Mori e Caterina Basile, è salita sul gradino più alto del podio nella prova all around, davanti a Francia e Spagna. L'Italia ha così fissato il numero degli ori azzurri dopo due giornate a 20.

