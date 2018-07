Girmawit Gebrzihair, polemica sulla giovane atleta etiope: «Non può avere 16 anni»

Dai sospetti ai commenti privi di ogni eleganza sul web, il passo è decisamente breve. Sta diventando virale in queste ultime ore la foto di una giovane atleta etiope, impegnata ai Mondiali Under 20 di Tampere, in Finlandia, che non dimostrerebbe affatto i 16 anni ufficialmente dichiarati.









Girmawit Gebrzihair, che ha ottenuto la medaglia di bronzo nella gara dei 5000 metri, secondo i documenti depositati ufficialmente alla Federazione Internazionale di Atletica non avrebbe ancora compiuto 17 anni: la data di nascita indicata, infatti, è il 21 novembre del 2001. Guardando le immagini, però, l'atleta etiope sembrerebbe decisamente più vecchia.



In molti, sul web, hanno iniziato a lanciare sospetti e a fare ironia sulle anagrafi di alcuni paesi africani. Come se non bastasse, però, alcuni utenti si sono lasciati andare a commenti decisamente poco eleganti: «Avrà al massimo otto anni, non vedete che le sono caduti i denti da latte?». E ancora: «Under 20? Sì, ma parliamo di secoli, non di anni».



Estos 16 años de esta atleta participante en elmundial Sub 20 de Tampere...... pic.twitter.com/RW2eAWshCy — Atletismo : Análisis y Estadísticas (@Andres_1956) 11 luglio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA