Giro d’Italia, Bennet batte Viviani allo sprint e conquista la settima tappa: Yates ancora in rosa

di Francesca Monzone

Fantastica volata di Sam Bannet della Bora Hansgrohe che ha vinto in volata la settima tappa del Giro d’Italia: 159 chilometri da Pizzo a Praia a Mare. Bennet negli ultimi 50 metri è uscito dal gruppo degli uomini che disputavano la volata ed ha battuto Elia Viviani della Quick Step Floors e Bonifazio della Bahrein Merida, che hanno chiuso al secondo e terzo posto. Invariata la classifica generale con il britannico Simon Yates della Mitchelton Schott in maglia rosa, seguito da Dumoulin della Sunweb a 16”, Chaves della Mitchelton Scott a 26” e Pozzovivo Bahrein Merida a 43”.



La maglia ciclamino della classifica a punti rimane sulle spalle di Elia Viviani. Soddisfatto il vincitore di oggi Bennet che era finito sotto i riflettori della tappa di Eilat in Israele, dove aveva stretto verso una transenna Viviani: “Sono andato vicino tante volte ad una vittoria al Giro e ora finalmente ci sono riuscito. Sono veramente felice. Era difficile prendere la ruota di Viviani perché tutti volevano prenderla per vincere. Io ci sono riuscito e avuto la pazienza di aspettare il momento giusto per uscire e andare a vincere”.

