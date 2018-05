Giro d'Italia, Froome conquista il monte Zoncolan: Yates resiste in maglia rosa

di Francesca Monzone

Chris Froome della Sky con un attacco partito a 4,5 chilometri dal traguardo ha conquistato il monte Zoncolan. Al secondo posto la maglia rosa Simon Yates della Mitchelton Schott che fino all’ultimo ha cercato di riprendere l’avversario. Yates è arrivato con 6” di ritardo alle spalle del connazionale. Terzo posto per Domenico Pozzovivo della Bahrein Merida arrivato con 23” dal capitano della Sky, seguito da Lopez dell’Astana a 25. In classifica generale Yates mantiene il primo posto con Dumoulin della Sunweb secondo a 1’24”, Pozzovivo che ha scavalcato Pinot è terzo con 1’37” e Pinot ai piedi del podio a 1’46”. Guadagna posizioni importanti Froome che ora è quinto a 3’10” dal connazionale, seguito da Lopez a 3’42” e Carapaz a 3’56”.



“Una tappa molto importante anche per il morale - ha dichiarato il vincitore della tappa Froome - per affrontare al meglio le prossime tappe. Questa è una tappa importante carica di storia e per me era importante vincere qui. Quando sono caduto a Gerusalemme sapevo che sarebbe stato recuperare ed è per questo che per me è stato importante vincere quì. Il Giro non è ancora finito e ragiono giorno per giorno. Era importante provare questa salita, l’avevo provata due volte ed era fondamentale capire dove spianava per riprendere fiato. È difficile poter vincere il Giro, voglio fare la corsa nel miglior modo possibile e non è importante arrivare secondo o quinto Simon Yates per la prima volta è arrivato oggi sullo Zoncolan. “ Sono felice ma anche deluso. Volevo riprendere Froome per conquistare un’altra vittoria di tappa. Ci sarà anche la tappa di domani molto importante per i distacchi”. Ottimo il risultato di Pozzovivo che ora èsulmpodio della corsa rosa“La conoscevo questa salita perché già l’avevo fatta. È una salita che non perdona e ho cercato di mantenere le energie per gli ultimi due chilometri. Questo potrebbe essere l’anno giusto per salire sul podio e mi piacerebbe anche poter conquistare una vittoria di tappa che manca ormai da molto tempo”.

