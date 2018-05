Giro d’Italia Froome : «Non mi ritiro, siamo a metà giro. Il salbutamolo? Sono affari privati»

di Francesca Monzone



Non ha voluto parlare Froome questa mattina alla partenza di Penne, in Abruzzo. Era concentrato come sempre e quello che doveva dire lo aveva detto ieri alla conferenza stampa del giorno di riposo ieri ha ammesso di non essere al massimo della sua forma, ha aggiunto che la caduta a Gerusalemme lo ha penalizzato e la seconda di certo non lo ha aiutato.

“Non siamo ancora a metà Giro e io mi sento motivato. Il mio corpo ha preso delle botte, non mi sono ancora ripreso completamente e il lato destro mi fa male. Corro sbilanciato per questo e il lato sinistro del corpo è costretto a lavorare di più”.

Non si nasconde il britannico e ammette che probabilmente non vincerà il Giro ma che onorerà la corsa rosa. “Non sono abituato ad essere così in basso nella classifica di un grande Giro. Sicuramente non mi ritirerò. È vero, sono caduto e questo mi ha penalizzato ma il ciclismo è anche questo”.

Al capitano della Sky piace il Giro d’Italia e lo considera una corsa diversa dalle altre. Si sta divertendo e inizia a pensare al Tour de France. “Mi piace molto questa corsa. È diversa dagli altri Giri, più dura e imprevedibile e fino ad oggi non ho mai cercato di vincerla. La caduta mi ha condizionato perché ho perso di più rispetto a quello che avevo in mente. Ho visto il nostro osteopata e faccio medicazioni ogni giorno e questo condiziona anche il mio sonno. Sto lavorando adesso anche in vista del Tour che farò. Non ha senso sparare tutto ora come hanno fatto altri corridori che hanno fatto i due grandi giri”.

Non si sente fuori dalla corsa il capitano della Sky e sottolinea come in passato altri corridori con un gap superiore al suo siano riusciti poi a vincere il Giro d’Italia, come accadde a Nibali nel 2016 che aveva 3 minuti di ritardo.

“Il Giro è una corsa particolare e sono accadute cose più strane della mia. Ho più di due minuti da recuperare ma c’è ancora tanta strada da fare è una cronometro molto lunga da affrontare. Non mi sento di escludere una mia vittoria ma preferisco ragionare giorno dopo giorno e vedere come va”.

Ammira Yates, Froome, le sue motivazioni e la capacità con cui sta disputando la corsa. “Mi ha molto sorpreso Yates e sono felice per lui per come sta correndo. Mi ha sorpreso molto e penso che nessuno si aspettava che sarebbe stato lui a condurre la gara e ad essere uno dei favoriti per la vittoria finale”.

Gli avversari però sono tanti e la corsa è davvero aperta.

“Tom Dumoulin è uno dei corridori più forti e ha la cronometro dalla sua parte e anche Pinot che fino ad oggi ha corso senza esporsi troppo: potrebbe sorprendere”.

Alla domanda se fa ancora uso di Salbutamolo, la sostanza dopante contenuta in un broncodilatatore e che ora rischia di portare Froome alla sospensione e alla cancellazione dei titoli vinti, Froome non si muove e non lascia trapelare nulla dal suo viso e con un accenno di sorriso fa capire che sono affari suoi e che non deve interessare nessuno poiché sono dati medici riservati.

