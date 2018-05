Giro d'Italia, la maglia rosa Yates vince la tappa di Osimo. Aru e Froome perdono altri secondi

di Francesca Monzone

La maglia rosa Simon Yates della Mitchelton-Schott ha vinto la tappa numero 11 del Giro d’Italia 101: 156 chilometri da Assisi a Osimo. Al secondo posto Tom Dumoulin della Sunweb seguito da Davide Formolo della Bora Hansgrohe. Simon Yates che veste la maglia rosa da 6 giorni, a Osimo ha vinto la sua seconda tappa dopo quella con arrivo sul Gran Sasso d’Italia di domenica scorsa.



Per quanto riguarfa gli uomini di classifica si registrano ancora ritatdi importanti con Aru che è arrivato sul traguardo di Osimo con 22” di ritardo, Lopez dell'Astana a 30 e Froome della Sky a 40”. Nella classifica generale Yates grazie agli abbuoni guadagna ulteriori secondi preziosi sui suoi avversari, con Dumoulin secondo a 47” Pinot a 1’04” e Pozzovivo a 1’18”. Perdono ancora Froome con 3’16 e Aru a 3’20”.



Il vincitore di oggi è riuscito nel suo intento, guadagnare secondi su Dumoulin che rispetto al britannico è molto più forte nelle prove a cronometro. “Era un finale difficile con il pavé è un muro. Non ho voluto aspettare troppo e sono andato per guadagnare la tapp e secondi. Avevo già un buon vantaggio su Froome ma oggi volevomprendere altri secondi su Dumoulin.

