Giro d'Italia, Nieve vince la penultima tappa, maglia rosa a Froome con passerella a Roma

Mikel Nieve Iturralde vince la ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia, la Susa-Cervinia di 214 km. Lo spagnolo della Mitchelton-Scott si impone in solitaria dopo una lunga fuga con 2'17« sull'olandese Robert Gesink (Lotto NL-Jumbo) e 2'42» sull'austriaco Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe). Il britannico del team Sky Chris Froome ipoteca il successo nella corsa rosa resistendo con facilità agli attacchi di Tom Dumoulin e staccandolo nell'ultimo chilometro: ora il ritardo in classifica dell'olandese della Sunweb è di 46«. Domani per Froome passerella finale a Roma con un circuito di 11.5 km da ripetere 10 volte che si sviluppa interamente lungo le vie cittadine.

