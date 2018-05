Giro d’Italia, parte l’ultima settimana con una crono: venerdì la Cima Coppi

di Francesca Monzone

Tutte le strade portano a Roma ma uno solo nella Capitale, domenica pomeriggio sarà felice di avere imboccato quella giusta per conquistare il Giro d’Italia. Adesso quel signore si chiama Simon Yates e ha un margine di 131 secondi sul suo più diretto rivale, Tom Dumoulin. Centotrentuno secondi che possono essere tanti o pochi, dipende dai chilometri, delle tappe, dalla condizione. Domani è uno di quei giorni chiave per mettere un’ipoteca sulla corsa rosa.



Domani comincia l’ultima settimana, quella della verità, con il più forte che giocherà le sue carte. E domani c’è la cronometro con l’arrivo a Rovereto, tappa numero sedici e tappa indicata a dare le carte per il successo finale. Ci sono 34 chilometri quasi totalmente in piano da Trento a Rovereto, e Dumoulin è più forte di Yates in questa prova. Per conquistare la maglia rosa, Tom dovrebbe pedalare con un margine di 4” al chilometro rispetto al rivale, e l’impresa non è di quelle impossibili. Intanto, Dumoulin mette le mani avanti: «Yates va forte e potrebbe non perdere la maglia rosa».



Questa è l’ultima settimana dove tutto può accadere, compresi gli stravolgimenti che non ti aspetti. Può accadere che i primi diventino ultimi, almeno per quel che concerne il podio.



Domenica Yates ha vinto da leader la sua terza tappa a Sappada e sui suoi avversari ha un vantaggio che potrebbe lasciarlo tranquillo, ma così non è perché il britannico vuole la certezza matematica della vittoria e domani nella cronometro nella città della Quercia non parte certo da favorito.



«Il Giro d’Italia non è finito e la cronometro di Rovereto non sarà a mio favore - ha detto la maglia rosa - Ci sono Dumoulin e Froome che sono molto forti e potrebbero prendermi due o tre minuti con estrema facilità». Yates come abbiamo detto ha 2’11” di vantaggio sul vincitore dello scorso anno, l’olandese della Sunweb Tom Dumoulin, che nella cronometro ha il vantaggio di essere il campione mondiale di specialità. A seguire c’è Pozzovivo della Bahrein Merida a 2’28” e Pinot della Groupama FDJ a 2’37”.



Il colombiano Lopez dell’Astana ha 4’27” e Carapaz della Movistar 4’47”. Questi sono corridori da salita e vanno male nelle prove contro il tempo, quindi non saranno un pericolo per il capitano della Mitchelton Schott. Al settimo posto, con un ritardo di 4’52”, c’è Chris Froome che come Dumoulin è uno specialista delle cronometro.

La frazione di domani con i suoi 34,2 chilometri da Trento a Rovereto completamente pianeggiante potrà dire tanto. Come abbiamo detto i favoriti sono Froome, bronzo mondiale, e Dumoulin. A Yates potrebbero togliere anche tre minuti. Se così fosse, Dumoulin andrebbe al comando con un po’ di vantaggio. Nella crono precedente, quella di apertura della corsa rosa a Gerusalemme, a vincere fu proprio l’olandese e in 9,7 chilometri di corsa prese a Yates 20”, ma il percorso era diverso. Froome, a causa di una caduta nella ricognizione del percorso, ha chiuso attardato con 37” e al ventisettesimo posto della classifica.



Questa non sarà la settimana di Fabio Aru. Domenica nella tappa con l’arrivo a Sappada è giunto al traguardo con quasi 20 minuti di ritardo e sul viso la consapevolezza della tragedia sportiva che stava vivendo. Ha dormito tranquillo la scorsa notte, il sardo, e questa mattina all’uscita in allenamento ha spiegato le sue delusioni. «Ringrazio la mia squadra e chi mi vuole bene - ha commentato il capitano dell’UAE - è facile stare vicino a chi vince mentre è difficile sorreggere chi è in difficoltà come me e per questo ringrazio i miei compagni. Non mi pongo obiettivi perché la situazione è difficile, vivrò giorno per giorno arrivando fino alla fine del Giro».

Dopo la cronometro ci sarà, mercoledì, una frazione mossa di 155 chilometri da Riva del Garda a Iseo nella zona del Franciacorta. Ci sarà un GPM di terza categoria a Londrino e due traguardi volanti. I corridori affronteranno anche un circuito finale di 23,9 chilometri.



Giovedì è previsto il quarto arrivo in salita con la frazione numero 18 da Abbiategrasso a Pratonevoso di 196 chilometri. Tappa interamente pianeggiante: si attraverserà la pianura Padana e nel finale si salirà da Frabosa Sottana a Pratonevoso a quota 1607 metri. La salita di 13,9 chilometri avrà una pendenza massima del 10%.

Venerdì ci sarà una tappa a 5 stelle: da Venaria Reale si arriverà a Bardonecchia dopo aver percorso 184 chilometri. Sarà la tappa della Cima Coppi, ovvero l’arrivo in quota più alto sul Colle delle Finestre a 2178 metri. Saranno 18 i chilometri previsti di salita e nella seconda metà si correrà su strada sterrata e la pendenza media sarà di 9,2%. Dopo la discesa dal Colle delle Finestre si risalirà fino al Sestriere e dopo la lunga discesa ci sarà la scalata finale fino a Bardonecchia.



Sabato la tappa numero 20 sarà l’ultima occasione per gli uomini di classifica. Previsti 214 chilometri da Susa a Cervinia. I metri di dislivello saranno quasi 4000 concentrati tutti nel finale. La prima asperità sarà il Col Tsecore, poi il Col Saint Pantaleon e, per finire, l’arrivo in salita a Cervinia di 19 chilometri.



Domenica l’epilogo del Giro. A Roma ci sarà l’arrivo e la tappa prevede un percorso di 115 chilometri nel centro cittadino. Sarà una passerella con la carovana rosa che scatterà dalle Terme di Caracalla, passerà all’ombra del Colosseo per poi dirigersi ai Fori Imperiali fino a piazza del Popolo. Si correrà in circuito, 11,5 chilometri il suo perimetro, da ripetere 10 volte.



