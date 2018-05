Giro Italia, Carapaz conquista la salita di Montevergine. Yates mantiene la maglia rosa, nuova caduta per Froome

di Francesca Monzone

Richard Carapaz il giovane della Movistar ha vinto in solitaria la nona tappa e secondo arrivo in salita del Giro d’Italia: 209 chilometri da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano.

Secondo posto per Davide Formolo della Bora Hansgrohe seguito da Pinot della Groupama FDJ e Battaglin della Lotto NL Jumbo, quinto posto per la maglia rosa Yates della Mitchelton Scott che mantiene il primato della classifica.

Grazie agli abbuoni ora il francese Pinot ha scavalcato nella classifica generale Pozzovivo della Bahrein Merida e sale in quarta posizione.

Nella storia del Giro d’Italia grazie al successo di Carapaz, che indossa la maglia bianca di miglior giovane, è la prima volta che vince un corridore dell’Equador.

Per quanto riguarda i big ancora una brutta caduta per Chris Froome della Sky, che è finito nuovamente a terra negli ultimi chilometri di corsa. Ventesima posizione per Fabio Aru con 7” di ritardo dal vincitore, che mantiene Invariata la sua posizione in classifica generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA