Gli atleti delle Fiamme Gialle premiati a Roma

Si è svolta oggi, a Roma, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Pier Carlo Padoan, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Giorgio Toschi, del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Dott. Giovanni Malagò, del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Filippo Ritondale, del Comandante del Centro Sportivo, Gen.B. Raffaele Romano, del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Dott. Luca Pancalli e di numerosi Presidenti delle competenti Federazioni, la cerimonia di premiazione degli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle che si sono particolarmente distinti per l’attività agonistica 2017 ed invernale 2017/2018. Sono stati premiati gli atleti che sono saliti sul podio alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Pyeongchang 2018: Arianna Fontana e Martina Valcepina (short track),Sofia Goggia (sci alpino), Dorothea Wierer (biathlon), Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal (sci alpino paralimpico); i vincitori di medaglie ai Campionati Mondiali 2017: Matteo Lodo, Domenico Montrone, Luca Rambaldi, Mario Paonessa e Paolo Perino (canottaggio), Camilla Mancini,Loreta Gulotta, Daniele Garozzo, Irene Vecchi, Giorgio Avola, Luigi Samele ed Enrico Berrè(scherma), Ruggero Tita (vela), Silvana Stanco (tiro a volo) e Martina Caironi (atletica leggera paralimpica) e quelli che sono saliti sul podio ai Campionati Europei 2017: Andrea Giovannini(pattinaggio su ghiaccio), Fabrizio Donato (atletica leggera), Romano Battisti, Giacomo Gentili edEmanuele Fiume (canottaggio), Flavia Tartaglini e Francesco Marrai (vela).



Assenti giustificati alla Cerimonia Giuseppe Vicino (canottaggio, convalescente) e Antonella Palmisano (atletica, in raduno federale).





