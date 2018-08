Gli Europei secondo Morini: "Katinka Hossu sarà la regina, Quadarella per il tris di podi"

di Vanni Zagnoli

A Glasgow, via agli Europei di nuoto, sino a giovedì 9. Affidiamo le previsioni al livornese Stefano Morini, capo del mezzofondo, a Ostia, e allenatore di Gregorio Paltrinieri, Ilaria Cusinato e Domenico Acerenza.



Moro, l’Italia sarà prima nel medagliere?



«Può vincere la classifica a punti, in base ai finalisti. Come podi, potrebbe finire dietro alla Russia e all’Inghilterra, ce la giochiamo con loro».



Abbiamo tutti i migliori?



«Escluso due. Il mio Gabriele Detti per i problemi alla spalla, valeva due medaglie, e Nicolò Martinenghi nella rana. Era un papabile per la medaglie, ha la pubalgia. Inoltre Federica Pellegrini sui 100 stile libero non vale quanto nei 200».



Le va di passare in rassegna le chances da podio, giorno per giorno?



«Non vorrei scontentare qualcuno, ovvero sbagliare previsione».



Insistiamo…



«Proviamo. Iniziamo con i 400 misti, con la padovana Ilaria Cusinato, ma pure Domenico Acerenza sui 400 stile. Anche la 4x100 stile è da podio, con Miressi, Dotto campione europeo in carica, Vendrame e Zazzeri o Vergani. Deciderà ovviamente il dt Cesare Butini chi impiegare».



Sabato ci sarà il primo oro?



«Simona Quadarella sugli 800 stile ha grandi chances. Sui 100 farfalla sono da podio Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi. Domenica, naturalmente, i 1500 di Gregorio Paltrinieri. E pure le ambizioni dei 100tisti, Alessandro Miressi e Luca Dotto, entrambi allenati da Claudio Rossetto».



Lunedì 6, la 4x100 mista.

«Con uomini e donne in acqua assieme abbiamo buone chances in ogni gara. Sui 200 rana ha qualche possibilità Luca Pizzini».



Martedì, ci sono i 1500 metri…

«Con la romana Simona Quadarella sempre da favorita».



Mercoledì, gli 800 con Gregorio Paltrinieri che proverà la doppietta.



«E pure Fabio Scozzoli ha chances di medaglia, sui 50 rana. Sui 100 stile, Federica Pellegrini è un punto interrogattivo, per il podio, nei 200 misti per Ilaria Cusinato sarà molto dura, mentre la 4x100 sl mista ha possibilità».



Giovedì, l’epilogo. Sui 50 farfalla il bronzo è difficile, per Elena Di Liddo, come sui 50 rana per Arianna Castiglioni.



«Nei 200 dorso, invece, ha ottime chance Margherita Panziera. Sui 400 sl Quadarella va per il tris di podi. Sui 50 stile, Vergani e Dotto sono competitivi. E poi la 4x100 mista, con Panziera, Castiglioni, Bianchi o Di Liddo e Pellegrini. Buona la 4×100, con Sabbioni, Scozzoli, Codia o Rivolta, Miressi o Dotto».



Chi sarà il personaggio della rassegna di Scozia?



«L’ungherese Katinka Hossu. Al maschile non vedo un leader assoluto».



