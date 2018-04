​Globo Academy, si conclude la prima edizione: 10 neo-personal trainer pronti ad iniziare

Erano aspiranti “personal trainer”, ora stringono in mano il diploma che certifica la loro nuova qualifica. Sono i dieci vincitori di “Globo Academy”, progetto ideato e promosso dal Centro Commerciale Globo di Busnago, con la collaborazione dello CSEN Monza Brianza, finalizzato a offrire un corso di formazione professionale in ambito fitness ai residenti delle province di Monza e Brianza, Bergamo, Lecco e Milano. Il concorso, che ha aperto le iscrizioni lo scorso settembre registrando oltre 16 mila contatti sul sito, si è concluso dopo le ore di formazione in aula (e in palestra) con l'esame finale, e la cerimonia della consegna dei diplomi. All’interno della galleria commerciale infatti uno dopo l’altro i neo-personal trainer hanno ritirato la tanto attesa pergamena: per alcuni coronamento di un sogno, per altri un nuovo punto di partenza professionale.



A mettersi in gioco in questa avventura 10 persone, di età ed esperienze differenti ma con una passione comune: il fitness. Alessio Imberti, milanese di 46 anni che arriva dritto dal palcoscenico, il progettista meccanico Matteo Lo Verde, 41 anni di Bergamo, Luca Saini 25 anni di Cornate D’Adda a Monza che sognava di fare il calciatore e invece amministra condomini, Simone Garbo ex meccanico della provincia di Milano, Ersilia Cortese, unica donna del gruppo e già biologa nutrizionista, 35 anni di Gorgonzola iperattiva per natura, il geometra Andrea Valsecchi trentenne della provincia di Lecco, Daniele Narducci appassionato di body building, il bergamasco Ugo Magoni operaio da 17 anni con il pallino per la fisioterapia. Moreno Crippa impiegato della pubblica amministrazione che ha deciso di mettersi alla prova, Nicola Radaelli, consulente informatico da ormai 20 anni vuol fare del coaching il suo futuro.



Il diploma – valido su tutto il territorio nazionale – sarà lo strumento grazie al quale queste 10 persone potranno mettersi in gioco e lanciarsi in una nuova avventura professionale. E per qualcuno l'avventura è già iniziata.

