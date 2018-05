Golden Gala, domani sera tante stelle internazionali allo stadio Olimpico di Roma. Per l’italia Ci saranno Tortu e la Trost

di Francesca Monzone

Un cast d’eccezione al Golden Gala Pietro Mennea che accenderà le sue luci nello stadio Olimpico di Roma domani pomeriggio.

Tra le gare più attese ci sarà quella dei 100 metri maschile con l’azzurro Tortu promessa dell’atletica italiana che scenderà con un personale di 10.03 e l’altro azzurro Jacobs che ha un primato di 10.08. Contro di loro ci saranno Christian Coleman, Jacobs e Vicaut.

Per il salto in alto sulla pedana dello stadio romano ci sarà la stella azzurra Alessia Trost che sfiderà la favorita Mariya Lasitskene campionessa olimpica e la statunitense Cunningham.

Emma Coburn la campionessa mondiale dei 3000 metri siepe cercherà di battere l’altra iridata la keniana Hyvin Kiyeng.

Per il disco Sandra Perkovic cercherà di conquistare la sua terza vittoria dopo quelle del 2013 e 2015. Nel salto in lungo maschile ci sarà un grandissimo spettacolo con tanti big che cercheranno di abbattere i loro primati, tra questi i due sudafricani Manyonga oro mondiale e argento olimpico e il connazionale Samaai bronzo mondiale. Nella gara dei 200 metri femminili ci sarà la freccia d’argento Ta Lou che nel suo palmares ha due medaglie d’argento mondiale.

Insieme alle stelle internazionali ci saranno anche tante attività collaterali che interessano i giovani e i master e tra questi il Bridgestone Palio dei Comuni, la maxi staffetta 12X200 dedicata ai ragazzi.

Per gli uomini attesa per il campione mondiale dei 400 metri ostacoli Karsten Warholm che farà il suo esordio sulla pista romana. Questa edizione numero 38 del Golden Gala si presenta come una delle edizioni più belle dove sarà possibile assistere a gare importanti dove il livello come sempre è alto e che ancora una volta confermano come il meeting romano, che fa parte della Iaaf Diamond League, sia la tappa italiana più importante e tra quelle più apprezzate dagli atleti.



Coburn: “Mi sono allenata in altitudine, è la prima volta che vengo a Roma”.



Perkovic: “È molto importante per me essere a Roma a competere. Vorrei arrivare a 60,90 e penso che potrò fare bene”.



Lasitskene: “Qui a Roma non voglio fare ilrecord mondiale ma quello personale e voglio regalare una gioia anche a voi. Amo tanto Roma e sono preparata e convinta che farò qualcosa di interessante. Per Berlino siamo tutti in attesa di sapere se potremo partecipare”.



Trost: “L’esordio stagionale è qui e sono contenta di essere a roma questa è una pedana emozionante. Sono curiosa di vedere cosa succederà perché sono cambiate anche delle dinamiche di avvicinamento alla gara e in allenamento sono andata bene. Sono stata in udienza dal Papa ed è stato molto bello e coinvolgente. Abbiamo avuto la possibilità di stringergli la mano e sono molto contenta perché gli abbiamo dato anche la maglia della nostra nazionale”.



Warholm: “È la prima gara dell’anno e sono sempre un po’ nervoso. Mi sono allenato bene e so che incontrerò tanti avversari ed essendo la prima gara sono curioso di sapere come andrà”.



Henderson: “L’esperienza a Roma sarà bellissima e mi aspetto di fare cose importanti e adoro la cucina italiana”.



Ta Lou :”È la seconda volta a roma e spero di essere al livello della gara e voglio anche godermi la città”.



Baker: “La gara si annuncia essere molto difficile la pedana è buona”.



Coleman: “In ogni gara si spera di vincere e questa è una competizione di altissimo livello”.



Tortu: “Questa mattina è stata un’emozione unica perchè ho conosciuto la persona a mio avviso più importante del mondo che è ilPspa. So che sarà una gara difficile e cercherò di fare del mio meglio. Domani sera mi accontento anche di migliorare anche di un solo centesimo, l’importante è migliorarsi”.



Jacobs: “ È un onore correre con grandi atleti e fino ad un anno fa potevo guardare questi atleti solo dalla televisione. Sono molto emozionato per domani”.

