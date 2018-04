Augusta Masters, Tiger Woods: «Sei mesi fa era impensabile la mia presenza qui»

di Redazione Sport

«Serve vedere il risultato sotto vari punti di vista e prospettive: sei mesi fa non mi sognavo nemmeno di essere qui, anzi non sapevo proprio se sarei tornato in campo, e invece ho avuto ancora la possibilità di disputare la gara». È soddisfatto per il suo cammino nella 82esima edizione dell'Augusta Masters il campione di golf Tiger Woods al rientro sul green della Georgia dopo due anni. Con 75 (+3) Woods ha realizzato il suo secondo punteggio più alto nel secondo turno al Masters e in stagione (76 al Genesis Open) e complessivamente aveva fatto peggio nei primi due giri del torneo 2003 (76 73). Lo statunitense, vincitroe di 14 Major in carriera, ha perso tre colpi sulle prime 5 buche (bogey e doppio bogey) e nel rientro ha camminato in par (due birdie, due bogey). Per il secondo giro consecutivo ha mandato la palla in acqua nel Raès Creek alla buca 12, pagando con un bogey. Positivo il suo giudizio, anche se ha 13 colpi di ritardo da Reed. «Ora so che giocherò anche nel fine settimana e magari con due score molto bassi chissà», conclude Woods che ha chiuso 40esimo il secondo giro.

