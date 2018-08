European Tour, Molinari giocatore del mese di luglio

di Redazione Sport

Francesco Molinari è stato nominato golfista del mese di luglio dell'European Tour, per la sua straordinaria vittoria nell'Open Championship, primo italiano a imporsi in un major. L'azzurro è alla seconda 'nomination' stagionale, dopo aver ottenuto quella di maggio per il successo nel BMW PGA Championship. Nell'occasione ricevette il 62% dei voti e questa volta si è migliorato salendo al 63%. Sono due riconoscimenti che sottolineano una serie di prestazioni ad altissimo livello che hanno portato il torinese al sesto posto nella classifica mondiale, al primo con largo margine nella money list europea e a guidare la graduatoria speciale che conduce alla Ryder Cup. Molinari ha preceduto Richard McEvoy (23%), a segno nel Porsche European Open in Germania, e il sudafricano Brandon Stone, che ha conquistato il titolo nell'Aberdeen Standard Investments Scottish Open (Rolex Series).

