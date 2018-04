Golf, Molinari ko: niente Valero Texas Open

di Radazione Sport

Francesco Molinari non sarà al via sul green del Valero Texas Open, appuntamento statunitense del Pga Tour che si disputerà a San Antonio da giovedì a domenica. Il golfista italiano è stato costretto al forfait a causa di un infortunio. «Ho avuto un problema alla spalla all'Heritage e ho preferito non rischiare. Mi spiace molto non essere in Texas ma riprenderò al Wells Fargo», ha spiegato Molinari su twitter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA