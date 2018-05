Golf, Open d'Italia, Manassero: «Spero di avere chance di vittoria»

«Sono felicissimo di essere qui e spero di recuperare un po' di energie spese in Inghilterra. La vittoria nel BMW PGA Championship è stata bellissima. Così come è stato fantastico emulare Costantino Rocca e Matteo Manassero. Francesco Molinari è tra i personaggi più atteso della 75/a edizione dell'Open d'Italia. Dopo i trionfi 2006 e 2016 l'azzurro al Gardagolf di Soiano del Lago insegue uno storico triplete. Vincendo otterrebbe anche il 6/o titolo sull'European Tour, centrando in un colpo solo due imprese mai riuscite prima a nessun giocatore italiano. »È facile - dice in conferenza stampa - concentrarsi su cose sbagliate. Sono fortunato ad avere un team che mi aiuta sempre a rimanere concentrato. Spero di avere domenica anche una sola possibilità da giocarmi per vincere. Ovviamente sogno di giocare la prossima Ryder Cup di Parigi. Sarebbe bellissimo ma non voglio pensarci. Prima ci sono 3 major e tanti altri tornei importanti da giocare, a partire dall'Open d'Italia«.

