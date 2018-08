Golf, Pavan vince il D+D Czech Masters

di Redazione Sport

Un grandissimo Andrea Pavan ha vinto con 266 (65 69 65 67, -22 ) colpi il D+D Real Czech Masters sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72), a Praga nella Repubblica Ceca. E’ il primo successo sull’European Tour del 29enne romano che in precedenza si era imposto in quattro occasioni sul Challenge Tour. Ha battuto Padraig Harrington, secondo con 268 (-20). I due erano in vetta alla pari dopo tre giri, poi l’azzurro con uno splendido finale ha recuperato i tre colpi di svantaggio accusati inizialmente, operando il sorpasso nelle battute conclusive, mettendo in mostra anche un gran gioco.

E’ il decimo successo stagionale dei professionisti italiani in anno veramente d’oro per il golf azzurro e in cui spiccano le tre perle di Francesco Molinari, vincitore anche di un major.



«Quella di Pavan è una vittoria straordinaria, una perla che si aggiunge alle tante di questa stagione super. Arrivata da parte di un ragazzo di cui si sentirà parlare a lungo. Non credo che lo sport italiano possa attendersi di più da noi. Io sono abituato a vincere e questa è l'ennesima risposta ai detrattori». Questa la gioia di Franco Chimenti, presidente della Federgolf, dopo la vittoria di Andrea Pavan (la prima in carriera sull'European Tour) nel D+D Real Czech Masters di golf.



