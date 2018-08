PGA Championship, Kopka batte un grande Tiger Woods

di Redazione Sport

Il terzo Major in carriera e il secondo posto nella classifica mondiale. Dopo lo Us Open Brooks Koepka vince anche la 100/a edizione del PGA Championship di golf battendo al termine di un torneo show uno straordinario Tiger Woods, secondo. A St. Louis, nel Missouri, ancora un'impresa per Koepka. Il 28enne di West Palm Beach (Florida) trionfa al Bellerive CC e si porta alle spalle del leader Dustin Johnson (27/o negli States). «Sono felicissimo - le dichiarazioni dello statunitense - non è stato facile imporsi di fronte a un Tiger in questa forma. Ora voglio godermi il successo». Quattro vittorie sul PGA Tour di cui tre arrivate in tornei del Grande Slam. Il successo bis allo Us Open (2017 e 2018), la parentesi nel Waste Management Phoenix (2015) e l'acuto nel PGA Championship. In bacheca anche un titolo sull'European Tour e quattro sul Challenge. Koepka è l'uomo dei successi pesanti. Un player che con questa vittoria è diventato il quinto giocatore nella storia del golf (dopo Bobby Jones, Gene Sarazen, Lee Trevino, Jack Nicklaus e Woods) ad essersi imposto nello stesso anno nello Us Open e nel PGA Championship. Un trionfo chiuso in 264 (69 63 66 66, -16), due di vantaggio su Woods (266, -14). Che ha conquistato un argento importante al termine di una gara super. Vittoria solo sfiorata per «The Big Cat» e risultato che potrebbe spalancargli la porta verso la Ryder Cup di Parigi (28-30 settembre).



A dieci anni dall'ultima vittoria Major, Woods è stato accolto da una standing ovation dalla folla impazzita del Bellerive CC (presente in tribuna anche Michael Phelps). Dove nell'ultimo round ha macinato birdie facendo registrare il miglior score di giornata. «Peccato - le dichiarazioni di Woods al termine del torneo - ho lottato duramente, ma non è bastato. Ho commesso errori sia nel gioco corto che in quello lungo e due colpi non sono entrati di un'inezia. 'La Ryder Cup?'. Mancano ancora le gare Play-Offs della FedEx, poi deciderò con il capitano Jim Furyk cosa fare. Sicuramente sarò il suo vice». Woods ha offerto uno spettacolo incredibile, che gli è valso la 26/a posizione nel world ranking (non accadeva da oltre 5 anni), piazzandosi davanti alla sorpresa australiana Adam Scott (3/o con 267, 13). Quarto posto per lo spagnolo Jon Rahm e lo statunitense Stewart Cink (269, -11). Sesta piazza per Justin Thomas (scivolato al terzo posto della classifica mondiale), Gary Woodland, Thomas Pieters e Francesco Molinari (270, -10). Che nel Missouri ha regalato un'altra prova da applausi e centrato la Top 10 del torneo. Confermandosi tra i big mondiali. Erano anni che non si assisteva a un Major così avvincente. Che ha visto le star del green darsi battaglia fino all'ultima buca. Con Koepka ancora sul gradino più alto del podio. In una stagione indimenticabile, caratterizzata da un intervento al polso che lo ha tenuto lontano dal campo per due mesi. Ma che non ha fermato la corsa di un gigante del golf.

