Da Igor Cassina a Vanessa Ferrari e alla Farfalle azzurre: Ginnastica in Festa a Rimini con le star di ieri e di oggi

Da Igor Cassina a Marta Pagnini, da Vanessa Ferrari a Elisa Meneghini: brillano a Rimini le stelle di ieri e di oggi della ginnastica. Fino al 1° luglio il capoluogo romagnolo ospiterà Ginnastica in Festa: con gare, esibizioni mozzafiato e tante attività aperte a tutti all’interno del quartiere fieristico riminese di Ieg - Italian Exhibition Group.







Alla manifestazione, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia, parteciperanno diverse stelle della ginnastica: il 22 e 23 giugno a incontrare i fan saranno Igor Cassina, olimpionico nella sbarra ad Atene 2004, e Marta Pagnini, bronzo olimpico di Londra 2012 nonché pluricampionessa mondiale con la Squadra nazionale italiana di Ritmica; Il 24 giugno toccherà all'atleta olimpica di Rio 2016 Elisa Meneghini; il 25 e 26 giugno la coppia mista di Ginnastica Acrobatica Lorenzo Martino e Rebecca Sirca porterà in pedana una performance esplosiva; il 27 giugno altra spettacolare esibizione per la Ginnastica Aerobica con la coppia iridata per la seconda volta consecutiva Davide Donati e Michela Castoldi e il bronzo mondiale Anna Bullo; il 28 giugno ad incontrare i fan saranno gli assi del Trampolino Elastico Flavio Cannone e Costanza Michelini; il 29 giugno sarà la volta degli straordinari esercizi delle Farfalle azzurre al gran completo; gran finale il 30 giugno quando in Fiera arriveranno gli assi dell’Artistica maschile Marco Lodadio e Lorenzo Galli insieme alla pluricampionessa mondiale ed europea Vanessa Ferrari.







Il pubblico potrà inoltre cimentarsi nelle numerose attività messe a disposizione dal settore Salute e Fitness della FGI: Functional Training, Kid’s Play Moving, Aequilibrium, Life Long Training ed Energy Fitness Gym.



Saranno inoltre allestite un’Area Acrobatica e una zona dedicata alla dimostrazione del Parkour-Gym, mentre la Hall centrale metterà a disposizione un vero e proprio villaggio commerciale con l’Expo Village.



Andranno in scena anche i Campionati di livello Silver e Serie D delle specialità di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica e Trampolino Elastico, insieme a numerose esibizioni di Ginnastica per Tutti, Gymgiocando, Sincrogym, Promogym, Ropeskipping e Gyminsieme, con il Galà della Gymnaestrada a chiudere in bellezza.



