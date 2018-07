Il Setterosa travolge la Germania: domani finale per il quinto posto

Una formalità verso la finale dei quinto posto ai campionati europei che l'Italia giocherà domani alle 18:15. Il Setterosa, argento olimpico e bronzo uscente, batte la Germania 17-2 (4-0, 6-0, 4-0, 3-2) dominando fin dai primi minuti (3-0 dopo 128 secondi) e scarica parte della rabbia per l'eliminazione nei quarti di finale maturata dopo una serie di risultati al limite dell'equilibrio (Grecia 6-7, Olanda 6-6, Ungheria 9-10). La partita con la Germania è un monologo. A metà gara è già 10-0 con sette giocatrici di movimento a segno e 100% in superiorità numerica (3/3 contro 0/3). Nel prosieguo (con Lavi in porta per Gorlero) l'Italia raggiunge il 15-0, quando Siefel segna per la Germania dopo 26'20 di nulla trasformando la sesta superiorità numerica. Chiude Gelse per il 17-2. Nel rondò di gol spicca la tripletta di Picozzi; doppiette per Tabani, Garibotti, Queirolo, Aiello, Emmolo, Palmieri; griffe per Bianconi e Dario.

