Intervento riuscito per Vincenzo Nibali. Lo squalo sarà al via della Vuelta e del Mondiale

di Francesca Monzone

Intervento chirurgico riuscito per Vincenzo Nibali e sarà al via della Vuelta e del Mondiale. Il corridore della Bahrein Merida caduto durante la dodicesima tappa del Tour de France, oggi è stato sottoposto ad un intervento di neurochirurgia presso l’ospedale La Madonnina di Milano. Lo squalo dello Stretto durante la caduta causata da uno spettatore nella dodicesima tappa del Tour de France, aveva riportato la frattura della decima vertebra toracica che lo aveva costretto al ritiro. L'operazione è stata eseguita dal Neurochirurgo Prof. Giovanni Broggi, coadiuvato dal dott. Levi, ed era presente anche il dott. Emilio Magni, medico sportivo della Bahrein Merida. Magni ha spiegato che durante l’intervento è stata effettuata un’iniezione di cemento biocompatibile all’interno della vertebra fratturata e che questo permetterà all’atleta un recupero molto più veloce.

Nibali già questa settimana potrà tornare a casa e iniziare il lavoro di riabilitazione prima sui rulli e poi in bicicletta e successivamente il lavoro per essere pronto alla partenza della Vuelta di Spagna il prossimo 25 agosto.

