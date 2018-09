Mondiali donne, Mazzanti punta su un gruppo giovane

Il commissario tecnico della nazionale italiana femminile Davide Mazzanti ha comunicato la lista delle 14 azzurre che prenderanno parte ai Mondiali in programma in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Questo l'elenco delle convocate: - palleggiatrici: Ofelia Malinov e Carlotta Cambi; - opposti: Paola Egonu, Serena Ortolani - schiacciatrici: Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Miriam Sylla e Sylvia Nwakalor; - centrali: Cristina Chirichella, Sarah Fahr, Marina Lubian e Anna Danesi; - liberi: Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale. «Le mie scelte sono state fatte in base a quello che ho visto negli ultimi tornei - il commento di Mazzanti -. È un gruppo che mi permetterà di adottare più soluzioni, a seconda di come andranno le partite. Le quattordici atlete selezionate mi consentiranno di avere a disposizione molte opportunità e anche un buon grado di adattabilità nelle diverse situazioni in cui ci troveremo». «Nell'ultimo periodo alcuni problemi fisici ci hanno costretto a gestire le ragazze con molta attenzione - dice ancora il ct - e quindi non ho potuto contare sempre su tutta la squadra. Credo, però, che in questo momento abbiamo raggiunto un buono stato di forma. Il nostro è un gruppo giovane, capace di cambiare modulo di gioco: partiamo con un'idea di base, ma nel corso del Mondiale potremmo anche cambiare. Nei prossimi giorni disputeremo tre amichevoli con l'Olanda: sarà un'altra occasione utile per trovare il nostro ritmo». Chirichella e compagne torneranno a radunarsi dal 13 al 17 settembre in Val Camonica, in vista dell'appuntamento iridato.

