Judo, Europei: Esposito bronzo negli 81 kg, seconda medaglia per l'Italia

Arriva un'altra medaglia per l'Italia agli Europei di judo in corso a Tel Aviv. A conquistarla è stato Antonio Esposito, bronzo nella categoria degli 81 kg. L'atleta campano ha battuto nell'ordine l'armeno Khachatryan, il turco Albayrak e il portoghese Egutdze prima di essere fermato in semifinale dall'arbitro che gli ha assegnato il terzo shido quando mancavano due secondi al golden score. Archiviata la sconfitta con il belga Couchi, Esposito ha sconfitto il turco Gulduren conquistando il bronzo, secondo podio azzurro in questa rassegna continentale dopo l'argento ottenuto da Medves nella prima giornata. Agli Europei di Varsavia 2017 l'Italia aveva fallito il podio nelle 14 categorie e nella gara a squadre. Niente da fare per l'olimpionico Fabio Basile, che nella sua nuova categoria dei 73 kg ha superato il primo turno contro il montenegrino Gusic prima di essere sconfitto al golden score dal giovanissimo turco Ciloglu.



