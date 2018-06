Kwiatkowski vince la cronometro del Giro del Delfinato, 3° Moscon. Nibali a 24”

di Francesca Monzone

Il polacco della Sky Michal Kwiatkowski ha vinto il cronoprologo del Giro del Delfinanato, facendo fermare il tempo su 7’25” su un tracciato di 6,6 chilometri nel comune di Valence. Ottimo terzo posto di Gianni Moscon della Sky alle spalle del corridore olandese della Lotto NL Jumbo Van Emden. Vincenzo Nibali della Bahrein Merida ha chiuso cinquantottesimo con 24” di ritardo dal primo.



La cronometro individuale di oggi ha dato il via alla piccola corsa a tappe che precede il Tour de France e si concluderà domenica 10 giugno.



Il campione polacco della Sky oggi era uno dei favoriti per la prova contro il tempo e non ha tradito le aspettative e oltre alla tappa ha conquistato anche la maglia gialla di leader della corsa. Alle sue spalle l’olandese ha chiuso con un solo secondo di ritardo.

Moscon che oggi ha corso con la maglia di campione italiano di specialità ha conquistato la maglia bianca di miglior giovane.



Domani si correrà la prima tappa in linea e ci saranno subito le prime salite. I chilometri da percorrere saranno 179 da Valence a Saint-Just-Saint-Rambert con ben 7 GPM. Dalla regione dell’Ardeche si arriverà nella Loira dove i corridori dovranno affrontare un circuito finale di 6,1 chilometri da ripetere due volte. Domani Nibali potrebbe già decidere di mostrare la sua condizione fisica in vista del Tour de France.

