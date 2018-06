L'Olympiakos vince la Champions League: Pro Recco sconfitta

Non è riuscita l'impresa alla Pro Recco che ha perso 9-7 contro l'Olympiacos Pireo nella finalissima per il titolo di campione d'Europa nella Final Height di Champions League di pallanuoto alla Sciorba di Genova. Successo per la squadra greca con i parziali 2-1/2-3/3-2/2-1. I liguri, reduci dalla vittoria dello scudetto per la 32esima volta, volevano portare a casa la nona Champions League in una piscina completamente esaurita con 2500 tifosi. La squadra di Vujasinovic è calata nell'ultimo tempo dove i greci sono riusciti ad andare avanti anche di tre gol.



