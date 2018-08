La Wada sospende il laboratorio di controllo antidoping dell'ospedale Karolinska di Stoccolma

L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha informato di aver sospeso parzialmente il laboratorio di controllo antidoping presso l'ospedale universitario Karolinska di Stoccolma per quanto riguarda un singolo specifico metodo di analisi - la cromatografia a gas/spettrometria di massa isotopica - a causa di una 'non conformità' con lo Standard internazionale per i laboratori (Isl). La sospensione resterà in vigore in attesa di un procedimento disciplinare condotto da un comitato indipendente, incaricato di presentare una raccomandazione al presidente del comitato esecutivo Wada. Durante la sospensione parziale, il Laboratorio di Stoccolma può continuare a svolgere le sue normali attività antidoping, come da ISL. Tuttavia, tutti i campioni di routine che richiedono analisi GC/C/IRMS saranno trasportati con una catena di custodia dimostrabile a un altro laboratorio accreditato Wada. La sospensione parziale consente un monitoraggio appropriato del laboratorio di Stoccolma per garantire la piena attuazione dei miglioramenti necessari al fine di ritornare alla piena conformità.

