Liegi-Bastogne-Liegi, i favoriti sono Alaphilippe con Valverde e Nibali

di Francesca Monzone

Torna domani la Liegi-Bastogne-Liegi con la sua edizione numero 104. E’ la classica Monumento tanto cara agli italiani che chiuderà il Trittico delle Ardenne. Si tratta di una corsa dal sapore speciale, la Doyene, che con i suoi 258 chilometri e 11 cotes sarà il campo di battaglia prima dei grandi giri. La corsa attraverserà la regione della Vallonia: partenza da Liegi, arrivo ad Ans.

Il ciclismo di questo inizio stagione ha tutto azzerato dopo la Freccia Vallone di mercoledì. Ecco che prospettare un pronostico non è facile. Domani si ripartirà con tanti big che potrebbero vincere questa corsa che rispetto allo scorso anno avrà un percorso modificato con l’inserimento di due nuove cotes.

La squadra più forte è la Quick Step Floors con il francese Alaphilippe, il vincitore della Freccia. Sarà lui l’uomo da proteggere e portare il più vicino all’ultima cote, lì dove potrebbe cominciare l’azione decisiva per la vittoria. Il giovane transalpino domani parte da favorito non solo perché ha vinto già mercoledì, ma perché ha partecipato una sola volta a questa corsa nel 2015 quando è arrivato secondo alle spalle di Valverde.

Quest’ultimo, uomo della Movistar, è l’altro campione da battere dopo il secondo posto alla Freccia Vallone. Di Doyenne Valverde ne ha già vinte quattro, l’ultima proprio lo scorso anno quando dedicò il suo successo a Michele Scarponi. Adesso desidera raggiungere Eddy Merckx che guida questa speciale classifica con cinque successi. Ad aiutare Valverde ci sarà Landa: in caso di necessità potrebbe lui prendere l’iniziativa.

Tra il murciano e il francese si colloca Vincenzo Nibali della Bahrein Merida. Lo squalo dello Stretto ama questa corsa e dopo aver conquistato la Milano-Sanremo a marzo, adesso vuole fare sua anche questa “Monumento”. Il successo il messinese lo aveva sfiorato nel 2012 quando finì secondo dopo essere stato ripreso da Iglinskij nell’ultimo chilometro e una fuga lunga 20. Il siciliano, che è uomo da grandi giri, ha dimostrato di saper vincere anche le classiche perché a differenza di altri lui la vittoria la costruisce con l’istinto e la fantasia ma anche con un coraggio da far invidia a chiunque.

Tra i favoriti per la decana ci sarà poi Matthews della Sunweb, quinto sul Mur e che potrà contare sul supporto di Dumoulin. L’Astana invece punterà su Fuglsang e Kangert. Per la Sky ci saranno il polacco Kwiatkowski con Poels.

Come abbiamo detto la Quick Step Floors sarà la squadra favorita con Alaphilippe che potrà contare su Gilbert e Jungels. Una buona gara potrebbe infine essere disputata anche da corridori come Teuns della BMC e Kreuziger della Mitchelton Scott.



Il percorso

Il percorso come di consueto vedrà partire i corridori dalla piazza del Municipio di Liegi e la prima cotes, la Bonnerue, verrà affrontata dal gruppo dopo 72 chilometri dal via. Più avanti ci sarà la celebre Côte de Saint-Roch, quella che ha una pendenza fino al 10%. La parte più impegnativa del percorso si avrà a 90 chilometri dal traguardo: in successione verranno affrontate la Côte de Mont-le-Soie, la Côte de Pont con i suoi mille metri al 10%, la Cote de Bellevaux che propone 1,5 chilometri al 5,2%, e la Côte de la Ferme Libert di 1,2 chilometri al 12%. A circa 60 chilometri dal termine ci sarà il Col du Rosier di oltre 4 chilometri alla pendenza media del 6%. Chiude questa fase di corsa il Col du Maquisard, 2500 metri al 5%.

Negli ultimi 40 chilometri il gruppo dovrà affrontare la Côte de la Redoutee, la Côte de la Roche-aux-Fauconsa a 19 chilometri dal finale. Le ultime due salite dove si potrebbe assistere all’azione decisiva, sono la Côte de Saint-Nicolas, chiamata anche Cote degli italiani perché da qui i migranti italiani che lavoravano nelle miniere della Vallonia vedevano la corsa, e per finire la Cote d’Ans che porta dritta al traguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA