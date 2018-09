Longines Global Champions, chiusura allo Stadio dei Marmi con la vittoria di Bruynseels

di Redazione Sport

Con la vittoria del belga Niels Bruynseels nel 'Piccolo Gran Premiò e il tradizionale Carosello dei Carabinieri, si è chiusa allo Stadio dei Marmi «Pietro Mennea» la quarta edizione del Longines Global Champions Tour di Roma. La quindicesima tappa del Concorso Internazionale di salto ostacoli definito «la Formula 1 dell'equitazione» ha registrato un successo di pubblico senza precedenti, con oltre 15mila presenze complessive. L'evento clou della quattro giorni capitolina è stato distribuito in oltre 90 paesi del mondo registrando la presenza di ben 116 testate accreditate tra radio, tv, agenzie, carta stampata e quotidiani online. Il Longines Global Champions Tour ha regalato grandi emozioni con la vittoria del britannico Ben Maher, che trionfando sul tracciato capitolino si è inoltre laureato campione assoluto del circuito 2018 con un turno di anticipo. Sotto il cielo di Roma trionfo anche per i Miami Celtics nella competizione a squadre della Global Champions League, team in cui milita tra gli altri Jessica Springsteen, figlia di Bruce. Il Longines Global Champions Tour proseguirà con l'ultima tappa stagionale in programma a Doha (8-10 novembre) per poi passare il testimone all'atto conclusivo del 2018: i Super Playoff di Praga (13-16 dicembre), la grande novità della competizione, che metterà in gara in due distinte competizioni i vincitori delle 16 tappe stagionali e i primi 16 team della classifica generale della competizione a squadre.

