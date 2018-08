Luca Braidot conquista l’argento nel cross country. Delusioni nella pista

di Francesca Monzone

Ancora una medaglia per il ciclismo azzurro, con Luca Braidot che conquista la medaglia d’argento nella prova di cross country. L’azzurro che è stato al comando per quasi tutta la gara con lo svizzero Lars Foster, si è dovuto arrendere all’agilità dello svizzero, che nel finale ha dimostrato di avere più gambe, tagliando il traguardo da solo. L’azzurro alle sue spalle ha chiuso con 24” di ritardo. Quella di oggi è stata una gara difficile con un percorso molto tecnico, dove i nostri ragazzi non erano dati per favoriti. La corsa si è accesa con un attacco e una fuga a due, con l’italiano e lo svizzero che hanno sorpreso tutti e se ne sono andati, lasciandosi alle spalle tutti gli altri. Dietro di loro solo un gruppetto che ha tentato invano di riprenderli, con lo spagnolo Valero Serrano, che poi ha preso coraggio ed ha tagliato il traguardo in terza posizione e il nostro Marco Aurelio Fontana, ottavo.



Questa sesta giornata di gare per gli azzurri non era iniziata nel migliore dei modi, con Eva Lechner settima nel cross country e le delusioni della pista. Nel Kierin femminile eliminate subito Andreotti Maila e Bissolati Elena. Male anche nel Kierin maschile con Francesco Ceci e Luca Ceci usciti subito fuori. Nella corsa a eliminazione doveva esserci un buon piazzamento per Scartezzini, che a sorpresa è uscito fuori al terzo sprint. Nella Madison femminile, l’Italia aveva riposto tutte le sue speranze nella Confalonieri e la Paternoster già bronzo mondiale e che potevano salire anche su questo podio. Così però non è stato e le due ragazze, che non sono mai state in corsa, hanno chiuso in quinta posizione con 14 punti.

Per quanto riguarda le discipline del ciclismo l’Italia ha conquistato fino ad oggi 7 medaglie: tre ori, tre argento e un bronzo. Domani riprenderanno le gare su strada con la cronometro maschile e femminile, dove vedremo la Longo Borghini e la Cavalli per le donne e Ganna con Moser per gli uomini.

Pista

Inseguimento uomini oro

Corsa a punti donne Maria Giulia Confalonieri oro

Inseguimento donne argento

Omnium uomini argento Elia Viviani

Omnium donne bronzo Letizia Paternoster

Strada

In linea donne Marta Bastianelli oro

MTB

Cross Country uomini Luca Braidot argento

